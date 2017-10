Wild Man Blues: il doc su Woody Allen e la sua New Orleans Jazz Band

Music Icons, in onda mercoledì 18 ottobre su Rai5.

"Woody Allen e il Jazz di New Orleans: un binomio raccontato da 'Wild Man Blues', il documentario diretto da Barbara Kopple che e che Rai Cultura propone in prima visione mercoledì 18 ottobre alle 21.15 su Rai5 per 'Music Icons'. In primo piano il tour europeo di Woody Allen e la sua 'New Orleans Jazz Band' nel 1997: la regista alterna squarci di vita privata con frammenti dei concerti in una formula 'on the road'. Largo spazio viene lasciato alla musica, grande fonte d'ispirazione per il regista e autore americano, anche se non mancano tutti i comportamenti maniacali e la comicità asciutta e tagliente che lo hanno reso famoso" viene spiegato in un comunicato della tv di Stato.



«Quando un amico mi ha suggerito di fare un documentario sul tour musicale di Woody Allen - dice la regista - non ho esitato un istante. Per me Woody Allen è un abile regista che è riuscito a travolgere il pubblico con il suo humor. È stato grandioso girare questa pellicola. La relazione di Woody con Soon Yi e sua sorella Letty, le persone più importanti della sua vita, è un aspetto determinante del film. Quando siamo tornati al montaggio per rivedere il girato, ci siamo accorti che i personaggi e la musica escono fuori dallo schermo. Avevamo la sensazione che il materiale raccolto fosse divertente e profondo al tempo stesso, in quanto documenta il mondo privato di un personaggio pubblico».