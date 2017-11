Wild Italy tra gli orsi, su Rai5

In onda domenica 5 novembre su Rai5.

"Nessuno avrebbe scommesso un soldo sull'esito dell'introduzione di sette orsi sloveni, due maschi e cinque femmine, nei boschi dell'Adamello in Trentino. E invece, contro ogni aspettativa, la famiglia di orsi ce l'ha fatta e adesso si moltiplicano e varcano le Alpi per spingersi in Europa alla ricerca di frutta, bestiame e soprattutto miele, costringendo così gli apicoltori a difendere le loro api con recinti elettrificati o a metterle al sicuro sui camion" viene scritto in una nota dalla Rai.



"Ma mentre l'orso bruno alpino si moltiplica, il suo cugino dell'Abruzzo conta i giorni che lo separano dall'estinzione. Lo svela l'ultimo episodio della serie in prima visione assoluta 'Wild Italy', in onda domenica 5 novembre alle 21.15 su Rai5. Le ultime dodici femmine fertili, le sole in grado di generare orsacchiotti, si avvicinano alle case e affrontano ogni rischio pur di allontanarsi da maschi violenti e aggressivi e di trovare qualcosa da mangiare per sé e per i propri cuccioli. C'è chi vuole cacciarle, chi vuole lasciarle libere, chi vuole farle riprodurre negli zoo. E l'opinione pubblica si divide" precisa in ultimo la tv pubblica di Stato.