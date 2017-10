Wild Italy: il pericolo degli stormi, la forza del numero

In onda domenica 29 ottobre su Rai5.

"Lo storno è un piccolo uccello dall'apparenza graziosa e innocua. Eppure - riferisce in una nota la Rai -, quando si unisce ai suoi simili in stormi composti da milioni di esemplari, può diventare pericoloso: il volo sincronizzato degli storni infatti, oltre ad essere una meraviglia che affascina fisici e neurobiologi, può rappresentare anche una seria minaccia per i velivoli."



"Lo spiega 'Wild Italy', in onda domenica 29 ottobre alle 21.15 su Rai5. Questi uccelli non sono i soli a trovare la loro forza nel numero. Anche molti altri piccoli animali si riuniscono in gruppi, in branchi, in sciami per vincere le sfide della vita: ad esempio, mette più paura uno sciame di calabroni che un branco di lupi, mentre è impossibile arrestare l'avanzata delle formiche, che su questo aspetto ci somigliano molto. Secondo gli scienziati saranno le formiche a dominare il Pianeta in un futuro, forse non proprio lontano" riporta infine la tv pubblica di Stato.