Vulcani nati dal mare: il documentario

Nuovo appuntamento con la terza serie di 'Wild Italy', in onda venerdì 10 febbraio su Rai5.

"Molte fra le più belle isole italiane hanno un'origine vulcanica. Stromboli, Vulcano, e poi Linosa, Ventotene, Pantelleria sono figlie di giganteschi e violenti vulcani che hanno costruito nuovi mondi con esplosioni di fuoco, colate di lava, nubi di cenere incandescente, piogge di lapilli" riferisce in una nota la Rai.



"Lo racconta il documentario 'Vulcani nati dal mare', in onda venerdì 10 febbraio alle 14.10 su Rai5, per la serie 'Wild Italy'. Alla loro nascita queste isole erano mondi minerali dove non c'era spazio per la vita, montagne arse dal sole, di rocce e sabbie nere, brune e rosse che si levavano da fondali marini profondi e bui" prosegue la tv di Stato.



Si precisa in ultimo: "Poi piante e animali coraggiosi hanno colonizzato la lava fertile, ormai fredda, e poco dopo sono arrivati gli uomini che ancora oggi lottano contro il vento, la salsedine, la siccità per trasformare la distesa di lava in un giardino lussureggiante."