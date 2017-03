Vincent van Gogh: un nuovo modo di vedere: il docufilm

Il film-documentario 'Vincent van Gogh: un nuovo modo di vedere' in onda venerdì 31 marzo su Rai5.

"Una visita esclusiva tra capolavori, disegni e scritti di uno dei pittori più amati di tutti i tempi: è 'Vincent van Gogh: un nuovo modo di vedere', il film-documentario, che Rai Cultura propone venerdì 31 marzo alle 21.15 su Rai5. In occasione del 125° anniversario della morte, l'Olanda ha reso omaggio a Vincent van Gogh con un evento cinematografico unico, trasmesso in contemporanea mondiale in oltre mille sale cinematografiche in Europa, Stati Uniti, Canada, Africa, Asia, Australia, Nuova Zelanda e America Latina" si illustra in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai chiarisce: "Una celebrazione senza precedenti, ma anche un racconto straordinario che guida lo spettatore tra le gallerie e i magazzini del museo van Gogh di Amsterdam, generalmente preclusi al pubblico: dalle opere iconiche come 'I mangiatori di patate', 'I Girasoli', 'Iris' o 'La camera ad Arles' fino alle lettere al fratello o ai disegni e alle annotazioni personali."



Si specifica infine: "Aperto nel 1973, il Museo van Gogh è una delle gallerie più popolari del mondo, dedicata a un artista sorprendente, poliedrico e capace di parlare a un pubblico estremamente vasto. Il film-doc ripercorre i momenti rivelatori della sua carriera, esplorandone gli aspetti più sconosciuti, soprattutto nelle commoventi e illuminanti lettere al fratello Théo."