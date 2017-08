Viaggio in Italia con Lang Lang, star cinese del pianoforte: su Rai5

In tv 'Viaggio in Italia', in onda giovedì 10 agosto su Rai5.

"La scoperta della star cinese del pianoforte, Lang Lang e del suo approccio con le bellezze artistiche e storiche italiane, in occasione di un ciclo di concerti tenuti dal musicista nelle più importanti città italiane - Torino, Firenze, Milano e Roma - tra l'autunno 2014 e l'estate 2016" si espone in un comunicato dalla Rai.

La tv di Stato chiarisce: "Un viaggio 'contemporaneo', dalle Terme di Caracalla ai padiglioni dell'Expo a Milano, dai marmi fiorentini al Museo del Cinema di Torino, raccontato nel documentario 'Viaggio in Italia', con la regia di Roberto Giannarelli e di Francesca Nesler, che Rai Cultura propone giovedì 10 agosto alle 21.15 su Rai5. La storia di Lang Lang comincia trentadue anni fa, quando a soli due anni il pianista rimane folgorato dal cartone animato 'Tom & Jerry' alla Tv: Tom, in frac nero al pianoforte, sveglia Jerry che dorme sulle note della Rapsodia ungherese n. 2 di Liszt. Da lì l'amore per i tasti in bianco e nero del pianoforte, gli anni lontano da casa al Conservatorio di Pechino e un gioco che è diventato, con sacrificio, passione e devozione, una carriera strabiliante che lo ha reso oggi la più grande star cinese del pianismo internazionale."



"Nominato 'Messaggero di Pace' dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon - viene specificato inoltre -, Lang Lang è stato protagonista di grandi eventi come la Cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Pechino nel 2008, i Grammy Awards di Los Angeles insieme ai Metallica o il concerto di chiusura dei Mondiali di Calcio 2014 a Rio de Janeiro."

"Considerato ambasciatore della Cina nel mondo, ma anche ambasciatore della cultura occidentale in Cina, Lang Lang ha creato una Fondazione e una scuola di musica a sostegno dei giovani talenti che vogliono inseguire il sogno di diventare musicisti. Dopo il documentario, Rai Cultura propone alle 22.05 anche il concerto di Lang Lang registrato all'Auditorium Rai 'Arturo Toscanini' con un programma musicale inedito che accosta il Concerto Italiano di Johann Sebastian Bach a pagine romantiche come Le stagioni di Cajkovskij e i quattro Scherzi di Chopin" si continua in ultimo.