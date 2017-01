Una notte a Vienna con Gustavo Gimeno sul podio dell'Orchestra di Santa Cecilia

"C'è la spumeggiante atmosfera creata dalle intramontabili arie e valzer di Johann Strauss jr. al centro del concerto per il nuovo anno dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia 'Una notte a Vienna', che Rai Cultura trasmette su Rai5 venerdì 6 gennaio alle 21.15. Protagonista è il direttore spagnolo Gustavo Gimeno - al suo debutto sul podio ceciliano - che coinvolge il pubblico in una festa musicale ricca di colpi di scena" diffonde in una nota la tv di Stato.



La Rai riferisce in conclusione: "Durante il Gala viene eseguito il secondo atto dell'operetta Il pipistrello di Strauss, ma il Coro e l'Orchestra - insieme ai solisti Markus Werba, Silvana Dussmann, Michaela Selinger, Jochen Kupfer e Sofia Fomina - offrono al pubblico una 'festa nella festa', animando il concerto con molte altre sorprese musicali. A guidare gli ascoltatori nei risvolti dell'elettrizzante serata è l'attore Neri Marcorè, i cui interventi fungono da raccordo tra i diversi brani musicali, aggiungendo brio e vivacità."