Un lento viaggio africano tra Zambia e Zimbabwe

"Il comico Griff Rhys Jones prosegue il suo viaggio alla scoperta dell'Africa facendo tappa in Zambia e Zimbabwe, nel terzo episodio della serie 'Un lento viaggio africano', in onda venerdì 13 gennaio alle 19.55 su Rai5" segnala in una nota la tv di Stato.



La Rai comunica infine: "Qui Jones rivela la ragione principale per cui sono state costruite le prime ferrovie in Africa: raggiungere i giacimenti minerari di questi luoghi."