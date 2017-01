Un Lento Viaggio Africano per Griff Rhys Jones

«L'Africa. Un miliardo di persone che parlano migliaia di lingue diverse, e un paradiso pieno di animali selvatici e di meraviglie naturali. Ho intenzione di conoscerla senza fretta, a bordo dei suoi treni». L'attore e comico britannico Griff Rhys Jones inizia così un viaggio lungo oltre 11mila chilometri, nella serie 'Un Lento Viaggio Africano', in onda a partire da mercoledì 11 gennaio alle 19.25 su Rai5.



"L'attore, in cinque episodi, va alla scoperta di questo splendido continente, a bordo del mezzo di trasporto più romantico ma anche più frustrante che esista: il treno" prosegue la tv di Stato.



"Dal Marocco al Sudafrica, Rhys Jones esplora luoghi sorprendenti nei deserti, nelle foreste, nei villaggi e nelle città, imparando le storie del passato di questo continente, e conoscendone il presente. Al centro del primo episodio, l'Africa del Nord" si chiarisce in conclusione.