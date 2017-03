U2: i video più spettacolari commentati da Bono Vox e The Edge

Nuovo appuntamento con 'Ghiaccio bollente', in onda giovedì 2 marzo su Rai5.

"Dai primi passi agli inizi degli anni Sessanta fino ai grandi successi e alla consacrazione con l'album 'The Stranger', che ha venduto oltre dieci milioni di copie e vinto due Grammy Awards, come migliore canzone e miglior disco dell'anno" ricorda in una nota la Rai.



La tv pubblica prosegue: "Alla carriera di Billy Joel è dedicato il nuovo episodio della serie in prima visione free 'Rock Legends' in onda giovedì 2 marzo alle 18.40 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'."



"Attraverso materiale d'archivio e video musicali, l'episodio rievoca i principali successi del cantante. Nel corso della puntata, personalità della stampa specializzata tracciano inoltre un profilo critico dei suoi dischi. Alle 19.05, invece, per serie inedita 'Video Killed The Radio Star' sono di scena gli U2. Il gruppo ha venduto più di 170 milioni di dischi e ricevuto il maggior numero di Grammy Award per un gruppo, ben 22 premi. Da sempre si sono distinti per l'attenzione a temi sociali come la questione irlandese e i diritti civili. Nel corso della puntata, Bono e The Edge commentano in prima persona i loro video più spettacolari, inclusi 'The Sweetest Thing' e 'Numb'. Gli U2 sono un gruppo musicale rock irlandese formatosi a Dublino nel 1976. Il gruppo è composto da Paul David Hewson, in arte Bono (cantante), David Howell Evans in arte The Edge (chitarrista), Adam Clayton (bassista) e Larry Mullen Jr. (batterista)" si puntualizza in ultimo.