Tra i Rock Masters i Cure: il concerto al Barrowlands del 1984

Nuovo appuntamento con 'Ghiaccio bollente', in onda lunedì 10 aprile su Rai5.

"Sono considerati i precursori del genere goth-rock e, in più di 30 anni di carriera, hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Rai Cultura dedica ai Cure il nuovo appuntamento con la serie 'Rock Masters', in onda lunedì 10 aprile alle 18.30 e in replica alle 23.00 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'" riportano in un comunicato dalla tv di Stato.



"L'esibizione proposta è quella del 1984 alla Barrowlands di Glasgow. - prosegue quindi la Rai - Il concerto si è tenuto qualche anno prima che la band raggiungesse la fama mondiale. In scaletta alcuni dei brani che li imposero all'attenzione internazionale: '10:15 Saturday Night', 'A Forest and A Walk'."



"Di tutte le band emerse durante il periodo post-punk dei tardi anni '70, in piena esplosione new wave (in compagnia di gruppi come Siouxsie and the Banshees, Joy Division, Echo and the Bunnymen), pochi hanno goduto della longevità e popolarità dei Cure" si continua.



"Capitanati dal chitarrista/cantante Robert Smith, la band si fece presto conoscere per le sue melodie malinconiche e dissonanti, ma anche per l'aspetto macabro di Smith, un'immagine pubblica che spesso ha distolto l'attenzione dalla complessità e abilità tecnica dei Cure. A metà anni '80, la musica dei Cure si evolve, diventando più complessa e strutturata e si distacca in parte dall'uso predominante dei sintetizzatori" si segnala in ultimo.