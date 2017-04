Tra i Rock Masters Cat Stevens: il concerto del 1971, su Rai5

Per la serie 'Rock Masters', un concerto di Cat Stevens del 1971, in onda giovedì 13 aprile su Rai5.

"Cat Stevens in un concerto del 1971, nel momento del pieno successo, in cui interpreta i suoi brani più apprezzati e celebrati, da 'Wild world' a 'Father & son'. È l'esibizione che Rai Cultura propone giovedì 13 aprile alle 18.50, e in replica alle 23.15, su Rai5 per la serie 'Rock Masters'" riferisce in un comunicato la tv di Stato.



"Nato a Londra il 21 luglio 1947 da genitori greco-svedesi, Steven Georgiou, in arte Cat Stevens prima e Yusuf Islam poi, entra nel mondo del folk nel 1966 scoperto da Mike Hurst, ex Springfield. Il suo interesse per la musica popolare greca e per il folk ben si rispecchia nel suo primo album, 'Matthew and son', che raccoglie due brani portati al successo da altri artisti: 'The first cut is the deepest' (P.P Arnold) e 'Here comes my baby' (Tremeloes)" prosegue la Rai.



"Il successo gli permette di fare diversi tour in Inghilterra con artisti molto importanti - un nome su tutti - viene riferito -, Jimi Hendrix. Alla fine del 1967 la svolta: Stevens entra in una profonda crisi spirituale, è stanco dello star system e si ammala tra l'altro di una grave forma di tubercolosi che lo costringerà a restare lontano dalle scene per due anni."



Si sottolinea in ultimo: "Il materiale che continua a produrre confluirà nell'album della svolta, 'Mona Bone Jakon'. La sua caratterizzazione è tutta nelle chitarre acustiche in primo piano, nelle sonorità delicate, nei richiami alla tradizione greca e nei testi a metà strada tra la canzone d'amore ed il misticismo. A questo si aggiunge la calda vocalità dello stesso Stevens. La formula si rivela felice e il successo si ripete con 'Tea for Tillermann' e soprattutto con la celeberrima 'Father & Son'. Col tempo il repertorio si fa più ricercato, con orchestrazioni e uso degli strumenti elettronici che pesano sulla delicata vena originale. La sua ricerca spirituale e la sua conversione all'Islam lo portano ben presto lontano dalle scene."