Tom Petty ed i Fleetwood Mac tra le Rock Legends di Rai5

Doppio appuntamento con 'Ghiaccio Bollente', in onda martedì 14 febbraio su Rai5.

"Il primo ha saputo accostare alla fiera tradizione del rock una sorprendente sensibilità pop, i secondi hanno attraversato da protagonisti quasi mezzo secolo di musica d'autore, spaziando dalle sonorità folk al rock energico e viscerale" fanno sapere in una nota dalla Rai.



La tv di Stato comunica in ultimo: "Tom Petty e i Fleetwood Mac sono i protagonisti del doppio appuntamento in prima visione con 'Ghiaccio Bollente', in onda martedì 14 febbraio dalle 18.45 su Rai5. Si comincia con Tom Petty per la serie 'Rock Legends' che getta nuova luce sulla carriera di uno dei grandi cantautori americani, il 'southern man di Gaines'. Nell'episodio, autorevoli critici musicali spiegano l'influenza che questo artista esercita ancora oggi su molti gruppi rock indie americani. E descrivono il ruolo del Pettyfest, evento che va avanti da diversi anni e in cui band e artisti rendono omaggio alla musica di Petty. Alle 19.10, per la serie 'Video Killed The Radio Star' obiettivo sui Fleetwood Mac, punto di riferimento per intere generazioni di musicisti, ispirati dal loro sound e da uno stile unico. Il leader e batterista della band Mick Fleetwood spiega il rapporto del gruppo con il linguaggio del videoclip e racconta come sono nati i loro video musicali."