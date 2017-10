Temporary Road: il film su Franco Battiato, su Rai5

"In Italia c'è chi lo considera il Maestro per eccellenza. L'unico artista che sia riuscito a coniugare sperimentazione e successo pop - riferisce in una nota la tv di Stato -, spiritualità e classifica, meditazione e cinema d'avanguardia. Franco Battiato è anzitutto uno spirito libero e 'Temporary Road', il primo progetto cinematografico a lui dedicato e diretto da Giuseppe Pollicelli e Mario Tani - che Rai Cultura propone lunedì 23 ottobre alle 23.50 su Rai5 - lo spiega e lo racconta da una posizione privilegiata: seguendolo sui palchi del tour di 'Apriti Sesamo' così come negli hotel e nelle stanze esclusive della sua casa di Milo, alle pendici dell'Etna."



"Ne esce un ritratto completo e confidenziale, intervallato da preziose immagini di repertorio e da altrettanto suggestive riprese live, il tutto senza mai tradire lo spirito composto ed essenziale del musicista siciliano. Su Franco Battiato non è stato mai realizzato prima d'ora un film che ne racconti, in maniera strutturata e analitica, la lunga e articolata traiettoria artistica e umana. Tante interviste; qualche raccolta ricavata dal repertorio delle apparizioni televisive o dei video musicali; molti testi critici o informativi, alcuni anche di grande interesse. Tanto materiale, insomma, ma misto, sparpagliato e, per certi versi, dispersivo" si prosegue.



Dalla Rai proseguono in conclusione: "Per questo 'Temporary Road' intende essere più di un documentario e nasce con il proposito di risultare un vero e proprio film, un lavoro completo che ripercorra le orme di una carriera considerabile, senza alcuna remora, come uno dei tasselli più significativi nel mosaico della musica contemporanea non soltanto italiana. 'Temporary Road (una) Vita di Franco Battiato' è prodotto da MAC Film e distribuito da Nexo Digital. Media partner dell'evento sono MYmovies.it e Radio Italia."