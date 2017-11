Sui fiumi sacri: lo Yangtze, il Fiume Azzurro scorre su Rai5

In onda giovedì 2 novembre su Rai5.

"Lo Yang Tze è il fiume più lungo dell'Asia e il terzo per lunghezza nel mondo. Il suo percorso inizia nel Qinghai, attraversa il sud-ovest della Cina, per poi dirigersi a est e sfociare nel Mar Cinese Orientale a Shanghai. Il giornalista Simon Reeve, nel nuovo episodio della serie 'Sui fiumi sacri' in onda giovedì 2 novembre alle 20.25 su Rai5, spiega l'importanza di questo fiume nella vita economica e nella storia delle regioni che attraversa; visita le incisioni rupestri di Dazu, e si sofferma sulla rinascita della religiosità legata a questo fiume che è tra i più grandi per volume delle acque, e che alimenta anche la Diga delle Tre Gole, la più grande centrale elettrica del mondo. Nel suo viaggio, Reeve incontra le popolazioni che vivono nei villaggi lungo il fiume e visita i santuari e i luoghi di preghiera. Il viaggio si conclude a Shanghai, simbolo della nuova potenza economica della Cina, ma anche luogo di riscoperta della fede religiosa" viene esposto in un comunicato della tv di Stato.