Sui fiumi sacri con Simon Reeve: il Nilo, su Rai5

In onda da martedì 31 ottobre su Rai5.

"Il giornalista Simon Reeve risale Nilo, Gange e Yang Tze per capire perché le acque di questi fiumi sono da sempre considerate sacre. Lo fa nella serie in tre episodi 'Sui fiumi sacri con Simon Reeve', in onda da martedì 31 ottobre alle 20.25 su Rai5" riportano in una nota dalla tv di Stato.



La Rai spiega inoltre: "Ogni tappa racconterà popoli e culture delle regioni attraversate, con particolare attenzione nei confronti di usanze e tradizioni, antiche e moderne, di Etiopia, Sudan, Egitto, India e Cina. Un modo per riflettere su epoche che hanno prodotto templi egizi e grandi dighe, riti arcaici e sviluppo industriale, dottrine filosofiche e leggi della finanza globale: un grande viaggio dell'umanità lungo il corso di tre fiumi molto speciali. Protagonista del primo episodio è il Nilo, il fiume più lungo del mondo."



"Reeve parte delle sacre sorgenti di uno dei due affluenti del fiume, il Nilo Blu, sugli altipiani del centro Etiopia, attraversa il Sudan, fino ad arrivare al Mar Mediterraneo, per capire come questo fiume abbia forgiato antiche civiltà, come quella egizia" si prosegue.



"Oltre a descrivere la profonda religiosità di questo fiume, sacro ai musulmani come ai cristiani, Reeve si sofferma su usanze, miti e storie ma anche su criticità ambientali e soprattutto politiche che agitano gli argini di questo fiume, conteso da molti Paesi" si riferisce infine.