Sue Perkins e la festa che celebra la sacralità dell'acqua del Mekong

"È un paese immenso in cui due anime opposte convivono - rivelano in una nota dalla tv di Stato -, combattute tra tradizioni millenarie e futuro. Sue Perkins conclude il suo viaggio verso le sorgenti del Mekong in Cina: nell'ultima puntata della serie 'Mekong, madre di tutte le acque', in onda giovedì 29 dicembre alle 19.05 su Rai5, visita lo Yunnan e l'altipiano tibetano."



"Sulla via verso l'altipiano e l'Himalaya, la Perkins partecipa alla festa che celebra la sacralità dell'acqua, insieme a migliaia di turisti arrivati per l'occasione in un curioso parco a tema. Visita una fattoria di facoltosi contadini che si sono arricchiti grazie al commercio di tè Pu'er, una prelibatezza molto apprezzata dai nuovi ricchi cinesi. E finalmente, dopo quasi 4500 kilometri dall'inizio della sua avventura, giunge sull'altipiano tibetano, nella provincia di Qinghai, molto vicino alle sorgenti del Mekong. In un paesaggio incredibile, tra valli sconfinate e montagne bellissime, incontra una piccola comunità di allevatori di yak e alcune religiose tibetane, che continuano a vivere secondo ritmi e tradizioni millenarie" fanno sapere in ultimo dalla Rai.