Stevie Wonder. Soul Genius: il documentario su Rai5

Ghiaccio bollente, in onda giovedì 9 novembre su Rai5.

"Affermatosi da subito come uno dei più emozionanti artisti dal vivo di sempre, il successo di grandi classici pop come 'Isn't She Lovely', 'You Are the Sunshine of My Life' o 'Superstition' lo ha reso immortale agli occhi della critica e ai fan. Il documentario 'Stevie Wonder. Soul Genius', che Rai Cultura propone giovedì 9 novembre alle 23.55 su Rai5, ripercorre la storia del genio del soul dall'infanzia trascorsa sotto l'ala di Berry Gordy alla Motown, sino alla sua emancipazione artistica e la successiva esplorazione del funky e della disco" illustra in un comunicato la tv di Stato.



"Nato nel Michigan nel 1950 terzo di sei figli, Wonder è emerso subito come grande talento soul tanto che a soli 11 anni firmava già il suo primo contratto. Il documentario spiega il ruolo di Wonder nella storia del pop, ma descrive anche il suo attivismo politico e il suo personale impegno contro l'apartheid e il suo sostegno a Barack Obama. Con gli interventi di personalità come Martha Reeves di Motown, il pioniere Robert Margouleff e l'artista R & B Macy Gray, che ha registrato la cover di un intero album di Stevie Wonder" fa sapere infine la Rai.