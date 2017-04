Soundbreaking con l'addio ai concerti dei Beatles e Pet Sounds dei Beach Boys

I colori del suono nella nuova puntata di 'Soundbreaking', in onda martedì 25 aprile su Rai5.

"Due esperienze hanno cambiato per sempre la storia della musica: quella dei Beatles dopo il 1966, che con il loro 'addio ai concerti' si chiuderanno in sala d'incisione con George Martin e rivoluzioneranno il suono con i capolavori 'Revolver', 'Rubber Soul' e 'Sgt. Pepper'; e quella dei Beach Boys di 'Pet Sounds'" rivelano in una nota dalla Rai.



La tv pubblica di Stato illustra: "È la stagione di straordinaria creatività, raccontata nel secondo episodio della serie 'Soundbreaking', in onda martedì 25 aprile alle 18.40 e in replica alle 22.55 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'."



"Questo periodo culminerà a metà degli anni '70 con i Pink Floyd e 'The Dark Side of the Moon', poi il gigantismo e gli sviluppi incontrollati della tecnologia finiranno per ritorcersi contro alcuni artisti, ingabbiando la pura creatività, come nel caso dei Fleetwood Mac di 'Tusk'" si prosegue.



"Con gli anni '80, si entra nell'epoca degli 'Home Studio', la tecnologia diventa accessibile a tutti, e chiunque può allestire un suo piccolo studio dove sperimentare sonorità nuove. Dai pionieri dell'home recording, gli scozzesi Eurythmics, sino ai Radiohead, Bon Iver, TuneYard. Con il passaggio dall'era analogica a quella digitale, questa tendenza non ha mai smesso di ampliarsi e crescere. L'episodio contiene ricordi, aneddoti e interviste originali con Roger Waters, Beck, George Martin, Paul McCartney, Annie Lennox, Bon Iver e tanti altri" si comunica in ultimo.