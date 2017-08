Sim Sala Music: Raul Cremona si divide in 3 parti, su Rai5

In tv: lo spettacolo teatrale 'Sim Sala Music', in onda sabato 5 agosto su Rai5.

"La storia della comicità declinata in musica che da oltre 50 anni diverte i telespettatori, nelle parole del comico Raul Cremona. - espone in una nota la tv di Stato - È lo spettacolo teatrale 'Sim Sala Music', che Rai5 propone in tre parti a partire da sabato 5 agosto alle 21.15 su Rai5. Lo spettacolo mescola la perfomance comica, la stand up comedy e il cabaret con la storia della tv."

"Attraverso una struttura narrativa che alterna monologhi e sketch comici ai filmati dell'archivio Rai, il comico Raul Cremona ripropone storici brani ironici, performance canore diventate ormai dei classici, ma soprattutto (ri)scopre testi, musiche e interpretazioni dimenticate, ma che a pieno titolo possono essere considerate dei veri e propri pezzi di storia della cultura popolare del nostro paese" si prosegue.



Si precisa in conclusione: "Non mancano giochi di prestigio del repertorio di Cremona, affiancato dal comico Gianluca Beretta detto 'Felipe'. Fanno parte del cast fisso di ogni serata la cantante finalista di X Factor Antonella Lo Coco, accompagnata dal musicista Valerio Carboni, e la band romagnola The Goodfellas (composta da Lucki Luciano, Fabrais La Motta, Benny Marsala, Rico Romano, Nick Salerno, Slim Gennaro) che esegue brani musicali e sottofondi sonori. Con la partecipazione di Angela Finocchiaro, Silvana Fallisi e Paolo Hendel."