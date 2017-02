San Valentino 2017 "Nello studio di Mondrian": il documentario

Il documentario sull'evoluzione artistica di Piet Mondrian, in onda martedì 14 febbraio su Rai5.

"Il percorso umano, intellettuale e artistico del pittore olandese Mondrian, pioniere dell'astrattismo che, con Malevitch e Kandinskij, ha rappresentato un punto di svolta nell'arte del Novecento. Il documentario 'Nello studio di Mondrian', che Rai Cultura propone martedì 14 febbraio alle 20.25 su Rai5, ripercorre l'evoluzione artistica di Piet Mondrian, dalle prime opere di ispirazione impressionista fino alla codifica di un linguaggio universale ed essenziale per la rappresentazione della natura" segnala in un comunicato la tv di Stato.



"Inizialmente influenzato dal Cubismo, il pittore ha raggiunto, attraverso l'esperienza parigina prima e il movimento artistico De Stijl poi, la capacità di raccontare la realtà attraverso i colori e le forme geometriche fondamentali, influenzando profondamente, se non addirittura anticipando di vent'anni, quella che sarà l'estetica degli Anni Sessanta e oltre" si rende noto in ultimo dalla Rai.