Rolling Stones al Marquee Club 1971: il concerto tolto "From The Vault"

Nuovo appuntamento per 'Ghiaccio bollente', in onda martedì 11 aprile su Rai5.

"L'esibizione della storica band inglese nel leggendario Marquee Club di Londra nel 1971, a chiusura del tour britannico e un mese prima della pubblicazione dell'album 'Sticky Fingers'. Una pagina di grande rock che Rai Cultura propone martedì 11 aprile alle 18.45 e in replica alle 23.35 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'" si riporta in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai viene illustrato inoltre: "Terzo appuntamento della serie 'From The Vault', che raccoglie i concerti tratti dagli archivi storici dei Rolling Stones per la prima volta portati alla luce nel 2015, l'evento include anche Mick Taylor nella line-up."



"Tra gli invitati nel pubblico ci sono Eric Clapton, Ric Grech, Jeff Beck e Andrew Loog Oldham. Il filmato è stato attentamente restaurato e il sonoro nuovamente mixato da Bob Clearmountain" si illustra in conclusione.