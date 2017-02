Roberto Giacobbo racconta i Maya in mostra a Verona

Nuovo appuntamento con 'Save the Date', in onda venerdì 17 febbraio su Rai5.

"Fino al 5 marzo, a Verona, il Palazzo della Gran Guardia ospita un'esposizione dedicata a una delle popolazioni indigene che hanno segnato la storia dell'umanità, i Maya. Una mostra e un popolo che Roberto Giacobbo racconta a 'Save the Date', il programma di Rai Cultura in onda venerdì 17 febbraio alle 20.45 su Rai5" viene riportato in una nota della tv di Stato.



"In sommario anche la messa in scena al Teatro Carcano di Milano di una delle commedie più esilaranti e insieme più toccanti che Andrea Camilleri abbia scritto finora: Il Casellante. A seguire - si evidenzia inoltre dalla Rai -, la tragedia lirica della Norma di Bellini in una veste inedita a Palermo, lo spettacolo di Federico Tiezzi 'L'apparenza inganna' in scena al Teatro India di Roma, e il Gala Internazionale di Danza dedicato al coreografo Mauro Bigonzetti."



Si precisa in ultimo: "In chiusura lo scrittore Gabriele Pedullà presenta il suo ultimo romanzo, 'Lame'. Un romanzo all'insegna della gioventù passata dei protagonisti, resa eterna da un rito quotidiano, fatto di canzoni adolescenziali e di libertà immortale."