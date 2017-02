Robert Redford racconta il Salk Institute con musiche di Moby

Nuovo episodio di 'Cattedrali della cultura', in onda lunedì 27 febbraio su Rai5.

"È un capolavoro moderno che ha aperto la strada a riflessioni sulle qualità esistenziali degli spazi. Il Salk Institute, l'ultimo progetto di Louis Kahn, nato dalla collaborazione tra l'architetto e il committente, il virologo Jonas Salk, due delle menti più originali del ventesimo secolo, è raccontato, con la regia di Robert Redford e le musiche di Moby, nel nuovo episodio della serie 'Cattedrali della cultura', in onda lunedì 27 febbraio alle 13.15 su Rai5" viene segnalato in una nota della tv di Stato.



"Nel 1959, Jonas Salk incaricò l'architetto Louis Kahn di realizzare un istituto di ricerca che rispondesse ai suoi sogni: 'un luogo', cioè, 'dove Picasso si sarebbe sentito a casa'. Immaginava un monastero sulla costa californiana che permettesse agli scienziati di lavorare in armonia con la natura senza distrazioni dal mondo moderno. L'episodio, firmato da Robert Redford, racconta questo progetto come un capolavoro di oggi o, se vogliamo, una storia d'amore. Può l'anima di un edificio influenzare e ispirare coloro che ci lavorano a raggiungere grandi risultati? Accompagnato dalla musica di Moby, il film è un ritratto meditativo di un luogo monumentale e un omaggio a due anime senza tempo che condividevano la stessa fede nel design come strumento al servizio dei più alti ideali umani" si espone infine.