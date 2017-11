René Magritte: le Jour et la Nuit, il documentario su Rai5

'René Magritte: le Jour et la Nuit', in onda venerdì 10 novembre su Rai5.

"René Magritte non voleva essere etichettato come artista, ma i suoi quadri decorano ogni angolo del mondo. Sono accostamenti insoliti di oggetti spesso dalle proporzioni sorprendenti. Partendo da alcuni dei suoi dipinti più famosi, il documentario 'René Magritte: le Jour et la Nuit', che Rai Cultura trasmette venerdì 10 novembre alle 19.20 su Rai5, ripercorre la vita del pittore belga: un'adolescenza segnata dal suicidio della madre e dall'incontro con la poesia surrealista francese che tanta influenza avranno su quelle immagini che evocano atmosfere talvolta angoscianti, altre volte ambigue, altre ancora fantastiche. In una parola: surreali" diffondono in una nota dalla tv di Stato.