Rembrandt dalla National Gallery: un film retrospettiva sulle ultime opere

Documentario sulle opere di Rembrandt van Rijn, in onda venerdì 21 aprile su Rai5.

"Un viaggio alla scoperta di Rembrandt van Rijn, protagonista assoluto del Secolo d'Oro olandese, che prende il via da due dei maggiori musei del mondo: la National Gallery di Londra e il Rijksmuseum di Amsterdam. E' il documentario - recente evento cinematografico internazionale di grande richiamo - che Rai Cultura propone venerdì 21 aprile alle 21.15 su Rai5" informa in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai si fa sapere infine: "Prendendo spunto dalla mostra 'Rembrandt: The Late Works', il film apre una ricca retrospettiva sulle ultime opere del pittore olandese, che permette di approfondire e comprendere il suo stile e le sue tecniche, dall'esplorazione della splendida serie di autoritratti fino agli eccezionali chiaroscuri de La Lapidazione di Santo Stefano, La Ronda di Notte e La Sposa Ebrea. Come spiega il produttore e regista del film, Phil Grabsky, 'Rembrandt è uno dei giganti dell'arte di tutti i tempi, ma per conoscerlo davvero bisogna osservare le sue opere nel dettaglio'."