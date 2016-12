Rappa ad Oxford alla Tolkien Society per cercare lo Hobbit

"Si conclude in Islanda il viaggio alla scoperta delle leggende che hanno ispirato lo scrittore inglese JRR Tolkien. Nell'ultimo episodio della serie 'Alla ricerca dello Hobbit', in onda giovedì 29 dicembre alle 13.35 su Rai5, l'illustratore John Howe, conceptual artist dei film di Peter Jackson, descrive luoghi che possono aver dato origine a storie e personaggi tolkeniani, in un viaggio a metà tra sogno e realtà. Ma è a Oxford, tra gli studenti della Tolkien Society, che Howe raccoglie le risposte più complete a tutte le sue domande e scopre che il popolo degli Hobbit forse non è altro che una proiezione fantastica dell'umanità, di cui conserva pregi e difetti, forza e debolezza" espongono in una nota dalla tv di Stato.