Radiohead: il documentario con materiale d'archivio su Rai5

Nuovo episodio della serie 'Rock Legends', in onda mercoledì 10 maggio su Rai5.

"Malinconici ed esistenziali, hanno saputo cogliere il senso di smarrimento delle nuove generazioni a cavallo tra il vecchio e il nuovo secolo attraverso una sapiente miscela di paesaggi elettronici, melodie minimaliste e l'interpretazione vocale di Thom Yorke, intensa e magnetica" diffonde in una nota la Rai.



Dalla tv pubblica si illustra in conclusione: "I Radiohead sono i protagonisti del nuovo episodio della serie 'Rock Legends', in onda mercoledì 10 maggio alle 18.35 e in replica alle 23.35 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'. Il gruppo, nato nel 1985 nell'Oxfordshire, fino al 1992 è noto con il nome di 'On a Friday'. Il loro primo grande successo è 'Creep', prodotto dal producer Paul Kolderie. La band porta un profondo rinnovamento nel rock inglese a cavallo tra i Novanta e il Duemila. Nel doc sono presenti materiale d'archivio, video musicali di 'No surprises' e 'Lotus Flower' e approfondimenti con critici musicali e giornalisti."