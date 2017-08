Radiohead: Rock Legends da quando erano "On a Friday", su Rai5

In tv: 'Ghiaccio bollente', in onda mercoledì 9 agosto su Rai5.

"Malinconici ed esistenziali, hanno saputo cogliere il senso di smarrimento delle nuove generazioni a cavallo tra il vecchio ed il nuovo secolo attraverso una sapiente miscela di paesaggi elettronici, melodie minimaliste e l'interpretazione vocale di Thom Yorke, intensa e magnetica" si espone in una nota dalla Rai.

"I Radiohead sono i protagonisti del nuovo episodio della serie 'Rock Legends' in onda mercoledì 9 agosto alle 18.30 e in replica alle 22.40 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'. Nati nel 1985 nell'Oxfordshire - illustra in conclusione la tv pubblica -, fino al 1992 erano noti con il nome di 'On a Friday'. Il loro primo grande successo è stato 'Creep', prodotto dal producer Paul Kolderie. La band ha portato un profondo rinnovamento nel rock inglese a cavallo tra i Novanta e il Duemila. L'episodio mostra materiale d'archivio, video musicali di 'No surprises' e 'Lotus Flower' e approfondimenti con critici musicali e giornalisti."