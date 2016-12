Quelle di Andrea Guerra sono "Note d'autore"

"Cinema e musica rappresentano un binomio essenziale e artisticamente imprescindibile. Lo racconta la miniserie in due parti 'Note d'autore' - fa sapere in un comunicato la tv di Stato -, in onda sabato 24 dicembre alle 23.30 e sabato 14 gennaio alle 22.45 su Rai5. Al centro di ogni puntata c'è la vocazione artistica ed esistenziale di un importante compositore italiano contemporaneo di musica per il cinema."



"Si indagano la storia del musicista, la relazione tra film e colonna sonora, le procedure e le tecniche di composizione, il rapporto coi registi, il racconto e il commento del ruolo della musica nei film" prosegue la Rai.



"Nel primo appuntamento il protagonista è Andrea Guerra. Ha composto più di cento colonne sonore. Sue le musiche dei più noti film di Ferzan Ozpetek - si riferisce in ultimo -, come 'Le Fate Ignoranti' e 'La Finestra di Fronte'. Sue le musiche di alcuni importanti film di Roberto Faenza. Ma Guerra è un autore che lavora molto anche a Hollywood. Per la colonna sonora di 'Hotel Rwanda' è stato candidato al Golden Globe e ai Grammy Awards. È un uomo che ama la semplicità, che preferisce l'umiltà del lavoro quotidiano ai riflettori del 'red carpet'. Fra gli intervistati anche il regista Roberto Faenza e Antonio Monda, direttore artistico del Festival del Film di Roma."