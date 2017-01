Quando il Re Sole mangiò con Moliere

"E' una delle poche rappresentazioni di Luigi XIV a tavola - viene scritto in un comunicato della tv di Stato -, e - paradosso della storia - è stata dipinta quasi due secoli dopo il suo regno. Oggi decora le pareti di una biblioteca comunale a Boston. Lo chef Guy Martin, nel quarto episodio della serie 'Art buffet, capolavori in cucina' in onda lunedì 30 gennaio alle 13.30 su Rai5, sceglie 'Luigi XIV invita Moliere per condividere la sua cena', una tela di Jean-Leon Gerome, per spiegare com'erano i pasti reali nel XVII secolo."



"Martin, aiutato da Béatrix Saule, curatore del Museo di Versailles, prepara pietanze degne di un re utilizzando i migliori prodotti legati alle usanze culinarie dell'epoca: risotto ai funghi e verdure, colti nel giardino reale di Versailles, e una millefoglie, innovazione del tempo, introdotta quando lo zucchero fece la sua prima apparizione nelle cucine del re" comunica infine la Rai.