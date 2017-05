Quando i Green Day erano ancora Sweet Children: il documentario

Nuovo appuntamento con 'Rock Legends', in onda lunedì 15 maggio su Rai5.

"I Green Day fanno la loro prima apparizione sulla scena punk in California nel 1986, con il nome di Sweet Children. - viene illustrato in una nota della tv di Stato - Gli amici Billy Joe Armstrong e Mike Dirnt fondano la band ad appena 15 anni, suonando in tutto lo stato. Da allora, sono tra le formazioni più amate dal pubblico e considerati i veri re del pop-punk. Il nuovo episodio della serie 'Rock Legends', in onda lunedì 15 maggio alle 18.55 e in replica alle 23.40 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente', racconta la storia del gruppo inserito dalla rivista Rolling Stone nella lista dei 'New Immortals', l'elenco di artisti considerati nuove leggende della storia della musica."