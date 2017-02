Quando Dario Fo e Franca Rame si incontrarono per la prima volta

Terzo appuntamento con 'Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia', in onda lunedì 27 febbraio su Rai5.

"Gli anni della formazione teatrale e il primo incontro di due grandi artisti che insieme sono stati protagonisti di un lungo sodalizio artistico e sentimentale. Li racconta il terzo appuntamento con il ciclo inedito di documentari 'Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia', in onda lunedì 27 febbraio alle 21.15 su Rai5" viene illustrato in una nota dalla tv di Stato.



La Rai sottolinea dunque: "Dario trascorre al liceo e poi all'Accademia di Brera otto anni che definisce 'il tempo più felice della mia vita': studia pittura in un ambiente aperto e internazionale e parallelamente matura il suo interesse per il teatro, grazie all'amicizia con Franco Parenti, che lo coinvolge in alcuni spettacoli della sua compagnia e lo fa partecipare ad alcune trasmissioni radiofoniche."



"In quegli anni Fo compone il 'Poer Nano'. Dario studia Architettura al Politecnico di Milano e inizia a recitare nella compagnia 'I Dritti' con Franco Parenti e Giustino Durano - in pacifica opposizione a I Gobbi (Valeri, Bonucci, Caprioli). I tre mettono in scena nel 1953 'Il dito nell'occhio' - si osserva inoltre -, con la partecipazione di Jacques Lecoq, che fonde il varietà ai modi del cabaret franco-tedesco, con una forte vocazione surreale: è un grande successo, che resta in scena al Piccolo per quattro mesi, riceve il plauso di Strehler e Grassi."



"In quei mesi Dario Fo e Franca Rame si incontrano per la prima volta e si innamorano. 'I Dritti' scrivono e mettono in scena successivamente 'Sani da legare', ma la compagnia si scioglie poco dopo. Franca e Dario si sposano e realizzano 'Gli imbianchini non hanno ricordi' (1959). Le interviste a Franca Valeri e Paolo Villaggio rievocano quegli anni mentre sono presenti frammenti di repertorio da 'Leonardo e il Cenacolo' dal Cortile di Brera (1998), uno stage sulla Commedia dell'Arte (1984), 'I posteggiatori' e i lavori teatrali de 'I Dritti'" si fa sapere in ultimo.