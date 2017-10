Prossima fermata, America: sulle orme del Grande Gatsby

In onda martedì 24 ottobre su Rai5.

"Il viaggio di Michael Portillo lungo la tratta ferroviaria americana arriva a Minneapolis, grande centro industriale sulle rive del fiume Mississippi" espone in una nota la Rai.



Dalla tv pubblica si illustra in conclusione: "Nel nuovo episodio della serie in prima visione 'Great American Railroad Journeys - Prossima Fermata, America', in onda martedì 24 ottobre alle 20.15 su Rai5, la guida Appleton conduce Portillo a Saint Paul, per visitare la casa di Francis Scott Fitzgerald e seguire le gesta del suo eroe letterario, il grande Jay Gatsby."