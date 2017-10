Prossima Fermata, America: da Milwaukee a Chicago, su Rai5

In onda giovedì 26 ottobre su Rai5.

"Da Milwaukee, con i suoi edifici color crema lungo il lago Michigan, dove nel 1903 fu creata la moto americana più famosa e iconica al mondo, fino ai grattacieli della città del vento, Chicago" rendono noto dalla Rai.



La tv pubblica di Stato espone in ultimo: "È l'itinerario al centro del nuovo episodio della serie in prima visione 'Great American Railroad Journeys - Prossima Fermata, America', in onda giovedì 26 ottobre alle 20.15 su Rai5. Il moderno skyline ha cambiato l'aspetto della città di Chicago, originariamente costruita in legno e poi distrutta da un incendio poco prima della pubblicazione della Guida Generale Appleton."