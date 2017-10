Prossima Fermata, America: da Mattoon a Memphis, su Rai5

In onda lunedì 30 ottobre su Rai5.

"Dall'Illinois al Tennessee, per visitare uno dei luoghi meta di pellegrinaggi continui da parte di fan di tutto il mondo: Graceland. Si chiude con una visita alla stravagante residenza del re del rock'n roll Elvis Presley, l'ultimo episodio della serie in prima visione 'Great American Railroad Journeys - Prossima Fermata, America', in onda lunedì 30 ottobre alle 20.15 su Rai5" comunicano dalla tv di Stato.



Si continua in conclusione: "In questo episodio, il giornalista Michael Portillo si muove lungo la Illinois Central Railroad fino a Mattoon, paesino rurale dove si fermò a dormire un giovane Abraham Lincoln ai suoi esordi politici. Un battello a vapore lo accompagnerà poi lungo il Mississippi, per ritornare infine a Memphis. Qui si unirà alla folla di fan in pellegrinaggio a Graceland."