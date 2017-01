Picasso sfida Matisse e nasce il cubismo

"È il 1907 e Picasso realizza 'Les Demoiselles d'Avignon', la sua risposta all'arte di Matisse. L'opera inaugura la stagione cubista dell'artista: Parigi conosce così il cubismo, ed è subito scandalo. Parte da qui il secondo episodio della serie 'La grande avventura dell'arte moderna', in onda lunedì 16 gennaio alle 20.20 su Rai5" viene esposto in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai riporta inoltre: "Al centro della puntata, il rapporto fra Guillaume Apollinaire e Pablo Picasso che, nel 1911, si trovano loro malgrado coinvolti in un fatto di cronaca senza precedenti: il furto della Gioconda di Leonardo da Vinci dal Museo del Louvre."



"La loro amicizia ne risentirà, nonostante la soluzione del giallo, che riconoscerà entrambi estranei alla vicenda. Intanto scoppia la Prima Guerra Mondiale; Picasso e Max Jacob restano a Parigi; Braque e Dearin partono invece per il fronte, dove Guillaume Apollinaire resta ferito nel 1916" si descrive in ultimo.