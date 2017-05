Paul Simon si racconta: il documentario su Rai5

Rock Legends, in onda martedì 23 maggio su Rai5.

"Un alfiere della world music capace di coniugare pop music ed emozione: Paul Simon. Se guardiamo alla sua intera opera - viene reso noto dalla Rai -, sia in duo con Art Garfunkel sia come solista, almeno 20 delle sue canzoni hanno raggiunto lo status di 'classici immortali'."

"Il nuovo episodio della serie 'Rock Legends', in onda martedì 23 maggio alle 18.50 e in replica alle 23.10 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente', restituisce il ritratto di uno dei musicisti più importanti del nostro tempo" prosegue la tv di Stato.



"Una puntata ricca di materiale di archivio in cui Paul Simon si racconta in prima persona e personalità della stampa specializzata tracciano un profilo critico delle sue opere. In un'epoca in cui tutti predicavano impegno sociale - si segnala -, lui sceglie la strada dell'intimismo, sposando uno stile musicale e una poetica che non hanno reticenze a mostrare la fragilità e la solitudine dell'uomo contemporaneo."

"Esaurito un ciclo, si reinventa cultore di musica etnica, sempre però senza perdere di vista la forma-canzone, dando vita a un lavoro seminale in cui unisce senso del ritmo afrocentrico e la sua irrefrenabile attitudine pop" si comunica infine.