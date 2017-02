Paul Simon si racconta ed i Duran Duran si fanno intervistare

Nuovo appuntamento con la serie 'Rock Legends', in onda venerdì 10 febbraio su Rai5.

"Un alfiere della world music, musicista capace di coniugare pop music ed emozione, e i pionieri della sperimentazione video: Paul Simon e i Duran Duran sono i protagonisti del doppio appuntamento con 'Ghiaccio Bollente', lo spazio musicale in onda venerdì 10 febbraio alle 19.00 su Rai5. Si comincia con Paul Simon, per la serie 'Rock Legends': una puntata ricca di materiale di archivio in cui Paul Simon si racconta in prima persona e personalità della stampa specializzata tracciano un profilo critico delle opere di un artista che - sia in duo con Art Garfunkel sia come solista - ha fatto raggiungere ad almeno 20 delle sue canzoni lo status di 'classici immortali'. Alle 19.25, per la serie 'Video Killed The Radio Star', Simon LeBon e Nick Rhodes raccontano in prima persona l'ispirazione dietro alcuni dei loro videoclip più memorabili ('Rio' e 'Girls On Film'), aneddoti legati alla lavorazione sul set e l'impatto del videoclip sull'industria discografica" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.