Patti Smith: Dream of Life: il documentario, su Rai5

Rai5 manda in onda mercoledì 17 maggio il documentario di Steven Sebring 'Patti Smith: Dream of Life'.

"Una personalità complessa, dolce e dura al contempo, che viene mostrata nella molteplicità delle sue sfaccettature. È il documentario di Steven Sebring 'Patti Smith: Dream of Life', che Rai Cultura propone mercoledì 17 maggio alle 21.15 su Rai5" viene spiegato in un comunicato della tv di Stato.



Si continua: "Il film è il ritratto di una figura femminile unica e fuori dal coro: libera, forte, indipendente, iconoclasta, poetessa, musa, musicista e icona rock, nonché madre e vedova. Il documentario inizia con la voce di Patti Smith che racconta la propria vita sotto forma di un ruvido elenco di fortune e sfortune. Attraverso filmati sul palco e ritratti privati, viene ripercorsa l'esistenza di questa musa dell'America intellettuale anni Settanta, svelando la storia di una grande artista del Novecento."



"Anche chi non ha mai sentito neppure una nota di Patti Smith e non conosce la sua voce assertiva, entra fin dalla prima scena in un mondo artistico unico, quello di una poetessa maudit, musicista e madre attentissima, travolta dai lutti e costante nella ricerca" prosegue la Rai.

"Chi ha visto invece i suoi concerti e chi l'ha seguita, per la prima volta ha la visione completa di un'artista per cui la musica non è che uno dei tanti piani di espressione" si osserva.



"Colonna sonora del film è la voce della Smith, che parla e canta, legge. Il regista Steven Sebring, fotografo di moda e regista di videoclip, ha incontrato Patti Smith nel 1994. Da allora l'ha seguita e ha speso tutte le sue energie e le sue finanze per realizzare questo documentario" si rende noto in conclusione.