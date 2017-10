Parkland: gli ultimi istanti di vita di John Fitzgerald Kennedy, su Rai5

Il film in onda martedì 31 ottobre su Rai5.

"Un film corale sulle persone che furono coinvolte negli ultimi istanti di vita del Presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Il film di Peter Landesman 'Parkland', che Rai Cultura propone martedì 31 ottobre alle 21.15 su Rai5, racconta il tragico assassinio del Presidente degli Stati Uniti in un prospettiva originale, collocando quasi l'intera trama dentro le mura dell'ospedale nel quale Kennedy fu trasportato subito dopo l'attentato" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.



La Rai riferisce in conclusione: "Il film segna l'esordio dietro alla macchina da presa di Peter Landesman, già giornalista e scrittore, ed è tratto dal memoriale 'Four Days in November' dell'ex procuratore Vincent Bugliosi. Nel cast, Cast Zac Efron, Billy Bob Thornton, Paul Giamatti, Marcia Gay Harden."