Parigi vista da Cedric Klapisch: il film su Rai5

Stasera in tv: il film 'Parigi', in onda martedì 8 agosto su Rai5.

"Le vite di uomini e donne si intrecciano e cambiano in una città straordinaria. È il film 'Parigi' di Cédric Klapisch, che Rai Cultura propone martedì 8 agosto alle 21.15 su Rai5. La diagnosi di un grave problema cardiaco spinge un giovane ballerino a trascorrere le giornate nel suo appartamento con vista sopra alla città" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.

La Rai osserva infine: "In attesa di un possibile trapianto, lo sguardo di Pierre affacciato sulle strade e sulle finestre dei suoi vicini segue le loro storie, tra drammi, delusioni e la nascita di nuovi amori. Nel cast Juliette Binoche e Roman Duris."