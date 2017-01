Orlando allo specchio: il documentario sull'opera di Ariosto

"Da Dosso Dossi fino al teatro di Ronconi, sono molti gli artisti che in ogni tempo hanno subito la fascinazione per l' 'Orlando furioso'. Lo racconta Lina Bolzoni, tra le maggiori studiose dell'opera di Ludovico Ariosto, nel documentario 'Orlando allo specchio', in onda martedì 3 gennaio alle 22.40 su Rai5. Il taglio è quello dell'iconografia che nel tempo si è ispirata all'opera di Ariosto, fino alla preziosa riscrittura per il teatro e la televisione che ne fecero Edoardo Sanguineti e Luca Ronconi tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta" diffonde in un comunicato la tv di Stato.



"Realizzato con il contributo di alcuni preziosi documenti della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche (MIBACT - Direzione Generale Archivi) - riferisce in conclusione la Rai -, del Centro Teatrale Santa Cristina, della Fondazione Festival dei Due Mondi e dell'Istituto per l'Enciclopedia Italiana Treccani, questo speciale affidato al racconto della Bolzoni, ordinario di Letteratura italiana presso la Scuola Normale di Pisa, chiude l'anno dedicato al quinto centenario della prima edizione dell'opera. Completa il racconto la testimonianza di Rossella Santolamazza, della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche, che si occupa da tempo della conservazione in formato digitale delle foto di scena dell'Orlando diretto da Luca Ronconi per il Festival di Spoleto del 1969."