Now More Than Ever: the History of Chicago: il doc su Rai5

Il documentario sul leggendario gruppo rock Chicago, in onda giovedì 2 novembre su Rai5.

"Un documentario pluripremiato che racconta la storia di una delle band di maggior successo di tutti i tempi. È 'Now More Than Ever: the History of Chicago', che Rai Cultura propone giovedì 2 novembre alle 23.00 su Rai5" espone in un comunicato la tv di Stato.



"Il documentario racconta la lunga carriera del leggendario gruppo rock Chicago. Dalle loro umili origini nella Windy City - riporta in conclusione la Rai -, il mega successo negli anni '70 e '80, tutta la strada fino ai giorni nostri: la storia dei Chicago è raccontata da una prospettiva mai analizzata prima. Con più di 100 milioni di album venduti, Chicago è stata una delle band di maggior successo nella storia ed è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nell'aprile del 2016."

