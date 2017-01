Nino Rota: omaggio su Rai5 all'Amico Magic di Fellini

"Il concerto di Nino Rota al Theatre de l'Odeon di Parigi, nel 2008, e il viaggio nei ricordi artistici del musicista. È 'Rendez vous chez Nino Rota', l'omaggio firmato da Mauro Gioia ai racconti musicali dell' 'Amico Magico' - come Fellini chiamava l'inseparabile musicista - che Rai Cultura propone giovedì 5 gennaio alle 23.50 su Rai5" viene spiegato in una nota della tv di Stato.



"Da tempo Gioia ripercorre i passi e le tracce poetiche del 'canzoniere' dei nostri tempi - rende noto in conclusione la Rai -, navigando qui nella musica di Nino Rota, uno dei massimi compositori per il cinema. Scomparso a Roma, il 10 aprile del 1979, Nino Rota è stato tra i più influenti e prolifici musicisti della storia del cinema."