Nine Inch Nails: dagli esordi a Came Back Haunted, il documentario

Torna "Ghiaccio Bollente", in onda venerdì 24 marzo su Rai5.

"La loro musica è un ibrido tra heavy metal, musica elettronica e musica industriale: sono i Nine Inch Nails, protagonisti della serie 'Rock Legends' in onda venerdì 24 marzo alle 19.00 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'. Il documentario offre una panoramica sulla storia della band a partire dagli esordi, nel 1989, con 'Pretty Hate Machine', fino al singolo 'Came Back Haunted' tratto dall'ultimo album del 2013 'Hesitation Marks', il cui video è stato diretto da David Lynch" comunicano dalla tv di Stato.



"Gruppo musicale industrial metal statunitense, i Nine Inch Nails nascono a Cleveland in Ohio nel 1988 per iniziativa del cantante e polistrumentista Trent Reznor. In quanto principale autore e produttore, oltre che cantante e strumentista, Reznor è di fatto l'unico membro ufficiale dei Nine Inch Nails, nonostante nei 'live' sia supportato da un vero e proprio gruppo" prosegue la Rai.



Viene reso noto in ultimo: "Il documentario racconta la storia della band con materiale d'archivio, video musicali - fra cui 'Hurt' e 'Closer' - e interviste ai critici musicali e giornalisti John Aizlewood (Evening Standard), Danielle Perry (XFM), Will Hodgkinson (The Times) e Camilla Pia (BBC Radio 6). Alle 19.25, inoltre, va in scena Kim Wilde, per 'Video Killed The Radio Star'. La cantante britannica e il regista Brian Grant commentano il making of dei primi videoclip musicali dell'artista."