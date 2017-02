Nessun Dorma: l'inchiesta sulla musica con Massimo Bernardin

Torna in forma di magazine 'Nessun Dorma', in onda dal 23 febbraio su Rai5.

"Una 'inchiesta' sulla musica e sul mestiere del musicista, in compagnia di Massimo Bernardini. A partire dal 23 febbraio alle 21.15 su Rai5 torna - in forma di magazine - il programma di Rai Cultura 'Nessun Dorma', firmato da Massimo Bernardini, Filippo Arriva e Giorgio Cappozzo, con la consulenza di Carla Moreni e la regia di Tiziana Pellerano. Il conduttore di 'Tv Talk', dopo il racconto di grandi eventi musicali in diretta affrontato nella prima edizione del programma, intraprende un viaggio intorno alla musica e ai musicisti, senza distinzioni di genere, sia pure con una particolare attenzione a quella cosiddetta colta" viene fatto sapere in un comunicato dalla tv di Stato.



"La chiave è l'incontro caldo e informale tra gli artisti ospiti e il giovane pubblico presente in studio - si continua inoltre -, ragazzi selezionati tra musicisti e musicofili provenienti dalle maggiori istituzioni musicali torinesi (Conservatorio, scuole musicali colte, jazz e leggere della città, amici del Regio, dell'Unione Musicale, e dell'orchestra Rai, componenti di cori polifonici, formazioni cameristiche, complessi bandistici, band giovanili)."



"Ogni puntata prevede esibizioni live degli artisti ospiti con cui Bernardini esplora il 'mestiere del musicista' - si chiarisce -, la tecnica, la comparazione tra stili e generi, i contesti storici e geografici e gli aspetti più concreti e quotidiani di chi lavora con la musica. Il pubblico avrà un rapporto 'attivo' con la scena, e sarà interpellato e coinvolto nelle esibizioni. Le puntate sono arricchite anche da contributi video, con Bernardini nella veste di 'inviato' nei luoghi della musica (teatri, auditorium, locali) per incontrare dietro le quinte gli artisti più rappresentativi della scena italiana e internazionale. Ampio spazio anche al repertorio delle Teche Rai, per valorizzare i contenuti trattati e indagare il rapporto tra regia televisiva e materia musicale dagli anni Cinquanta ad oggi."



"La prima puntata della nuova serie di 'Nessun Dorma' affronterà il tema della musica da camera, con particolare attenzione al ruolo dei singoli musicisti e del loro strumento, e sarà inaugurata da un'ospite di eccezione: la pianista italiana di fama internazionale Beatrice Rana, accompagnata dal Quartetto Modigliani, che proporrà una composizione di Schumann" prosegue la Rai.



"Massimo Bernardini converserà con gli ospiti ma anche con gli studenti del Conservatorio - si precisa in conclusione -, del Dams e di altre istituzioni musicali, presenti in studio, raccogliendo le loro domande e curiosità, e affidando al prezioso archivio delle Teche Rai l'occasione per nuovi spunti. Dallo storico filmato con Arturo Benedetti Michelangeli si passerà all'esecuzione in studio di un giovane trio formato dagli studenti del Conservatorio di Torino con composizioni di Pierre-Jean Porro per voce, flauto e chitarra. Una veloce incursione nella musica pop sarà affidata, invece, al video dei 2cellos e Lang Lang con una inedita performance di una cover di Paul McCartney. Al termine Beatrice Rana suonerà al pianoforte il Capriccio partitura n. 2 di Bach, mentre Bernardini e i ragazzi in studio affronteranno il ruolo e la centralità del pianoforte nella musica da camera con il maestro Michele dall'Ongaro."