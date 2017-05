Nessun Dorma con le voci di Cristina Zavalloni e Maria José Siri

'Nessun Dorma', in onda giovedì 4 maggio su Rai5.

"Cosa significa oggi, nel mondo del canto, essere una primadonna? Quali sono le caratteristiche vocali e attoriali che deve avere? Quale formazione artistica occorre seguire? La voce femminile è al centro del nuovo appuntamento con 'Nessun Dorma', in onda giovedì 4 maggio alle 21.15 su Rai5. Massimo Bernardini interroga sul tema due protagoniste della scena musicale internazionale: il soprano uruguayano Maria José Siri (che ha inaugurato la nuova stagione de La Scala con la Madama Butterfly) e l'eclettica cantante e compositrice Cristina Zavalloni" si riporta in una nota dalla tv di Stato.



Si conclude infine: "Circondato dagli studenti del Conservatorio di Torino, dell'Università, delle scuole jazz e bandistiche, Bernardini affronta un viaggio attraverso tutte le declinazioni del canto femminile, dalla lirica al pop, dal jazz alla musica contemporanea. Le testimonianze di Cathy Berberian, i virtuosismi di Mina, raccolti nelle Teche Rai, e le immagini di repertorio delle due ospiti, faranno da controcanto alle esibizioni live delle giovani studenti di Conservatorio presenti in studio, che sotto la guida di Siri e Zavalloni, spazieranno da Tosti a Offenbach al blues di 'Cry Me A River'. Ma le due ospiti proporranno anche due interpretazioni 'esemplari' sull'utilizzo della voce e su cosa si intenda, dal punto di vista scenico e artistico, essere una 'primadonna'."