Neil Diamond a partire dalla sua prima chitarra

Nuovo appuntamento con la serie 'Rock Legends', in onda giovedì 9 febbraio su Rai5.

"Nel 1957, all'età di 16 anni, ricevette una chitarra acustica per il compleanno. Da allora non ha più smesso di comporre canzoni e ha venduto oltre 92 milioni di album in tutto il mondo" spiegano in una nota dalla Rai.



"E' Neil Diamond il primo protagonista - per la serie 'Rock Legends' - dello spazio musicale di 'Ghiaccio Bollente' - continua la tv di Stato -, in onda giovedì 9 febbraio alle 18.40 su Rai5."



"In primo piano la vita e la carriera dell'artista, nato da genitori di origini russe e polacche. Alle 19.05, invece, obiettivo sui Def Leppard per la serie in prima visione free 'Video Killed The Radio Star'. Protagonisti Joe Elliott e Rick Savage che ripercorrono con il regista David Mallet alcuni 'incidenti di percorso' che hanno coinvolto i loro video musicali" si osserva in ultimo.