Napoli in scena con "Statue unite" di Eduardo Tartaglia, su Rai5

Ultimo appuntamento del ciclo 'Napoli in scena', in onda lunedì 3 aprile su Rai5.

"La drammaturgia partenopea contemporanea e le contaminazioni che ne vivificano la produzione. Rai Cultura conclude l'omaggio a una delle nostre più illustri tradizioni teatrali con l'ultimo appuntamento del ciclo 'Napoli in scena' - riferisce in un comunicato la tv di Stato -, in onda lunedì 3 aprile alle 21.15 su Rai5."



"La serata si apre con lo spettacolo 'Statue unite' di Eduardo Tartaglia - informa inoltre la Rai -, ambientato in una popolarissima strada di una grande città, dove due 'statue viventi' cercano di catturare l'attenzione dei passanti. Artisti? Maghi? Illusionisti? Mimi? Cialtroni? Interpreti, forse di un copione antico e modernissimo: offrire, in assenza di altro, lo spettacolo di sé, fare del proprio corpo un'esibizione, dare della propria materialità una sorta di rappresentazione."



"Una modalità dignitosa e per certi versi estrema: per tacitare la coscienza di chi non vuole arrendersi alla condizione ultima e definitiva di 'mendicante'. Di e con Eduardo Tartaglia e con Veronica Mazza, Peppe Lanzetta" si prosegue.



Viene reso noto: "A seguire, alle 22.30 lo spettacolo di Enrico Ianniello 'Chiove', adattamento e traduzione di 'Plou' di Pau Mirò, trapianta la scena - e la lingua - dalle ramblas di Barcellona ai Quartieri Spagnoli di Napoli, sotto la regia di Francesco Saponaro."



Si conclude infine: "La vita della prostituta Lali e del protettore Carlo è solo sfiorata dalla civilizzazione, di cui essi si sentono scarti. Lali vorrebbe 'sembrare normale' e pare riuscirci solo negli incontri mercenari con il cliente Davide, che nonostante il romanticismo dietro cui vorrebbero nascondersi, rimangono squallidi commerci in cui non esiste spazio di redenzione."